مشاهد مؤثرة وجنازة مهيبة .. وصول جثمان كريستيان أتسو إلى مثواه الأخير

جثمان كريستيان أتسو يصل رحلته الأخيرة إلى غانا

وصل جثمان اللاعب الغاني كريستيان أتسو إلى بلاده ليواري الثرى فيه بعد 12 يومًا من فقده تحت الأنقاض في تركيا.

وتوفي أتسو عن عمر يناهز 31 سنة في تركيا حيث كان يلعب لهاتاي سبور، وبقى تحت الأنقاض بعد تدمير بنايته جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شهر فبراير الجاري.

ولم يُعثر على جثمان أتسو إلا بعد 12 يومًا من الزلزال، وسط انتقادات لناديه بتقاعسهم عن المساعدة في انتشاله من تحت الأنقاض بعد الزلزال الذي يُعتقد أن عدد ضحاياه جاوز الـ 44 ألف شخص.

ووصل جثمان كريستيان إلى غانا مساء أمس الأحد وكان في استقباله أفراد أسرته وعدد من المسؤولين الحكوميين على رأسهم نائب رئيس الدولة ووزير الرياضة وأعضاء اتحاد كرة القدم الغاني وأفراد من رابطة مشجعي غانا.

ويلف الحزن غانا وكل من له علاقة بكرة القدم بعد وفاة أتسو الذي لعب لتشيلسي وإيفرتون وبورتو وكان صاحب نشاطات خيرية متعددة في بلاده خاصة المتعلقة بالأطفال والتعليم.