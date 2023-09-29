مشاهد مرعبة .. لاعب نيس يقدم على الانتحار بالقفز من جسر ضخم

محاولات لإقناع اللاعب بالتراجع

أنباء صادمة قادمة من فرنسا، بسبب الأجواء المرعبة هناك بعد الأنباء المنتشرة حول إقدام أحد نجوم نادي نيس على الانتحار وإنهاء حياته.

وانتشرت العديد من الصور التي يقال إنها للاعب أليكسيس بيكا بيكا وهو يهدد بإلقاء نفسه من على جسر "Magnan" على طريق A8 بالقرب من نيس.

ولم يتم التأكد حتى الآن بشكل حاسم من الصور التي تواجد فيها اللاعب وهو يجلس على الكوبري بالإضافة لهويته ولكن إذاعة راديو "مونت كارلو" قالت إن بيكا هو الشخص الذي يهدد بالانتحار من على الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر فوق سطح الأرض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لشبكة "bfmtv" فإن قوات الإطفاء والشرطة توجهت إلى الموقع لمحاولة إقناع لاعب نيس بالعدول عن قرار الانتحار.

وأشارت إلى وجود عملية مكثفة من المفاوضات مع اللاعب، بتواجد عربات الطوارئ وبعض قوات الجيش، كما أرسل نيس طبيبًا نفسيًا إلى الموقع لمتابعة ما يحدث.

وفي سياق متصل قرر نادي نيس إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بريست بالدوري الفرنسي بسبب انشغال النادي بما يحدث للاعبه.