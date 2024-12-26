مشاكله لا تنتهي.. بدء محاكمة وسام بن يدر بتهمة "العنف النفسي" ضد زوجته!

المهاجم الفرنسي يمر بأسوأ فترات حياته

يٌستدعى النجم الفرنسي وسام بن يدر، الجمعة المقبل، لبدء محاكمته بتهمة العنف ضد زوجته التي هو بصدد الطلاق منها. ولكن سيتم تأجيل حسم القضية إلى شهر مايو المقبل بسبب غياب المحامي.

ومن المقرر أن يمثل وسام بن يدر أمام المحكمة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، في محاكمته بتهمة العنف النفسي المترتب عنه عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن 8 أيام بالنسبة لزوجته، لكن القضية التي يواجهها ضد زوجته التي تجري إجراءات الطلاق منها، سيتم تأجيلها حتى 21 مايو كما أسلفنا الذكر، وفقًا لشبكة "آر إم سي" الفرنسية.

تم تقديم الشكوى في هذه القضية في فبراير 2024 من قبل زوجة لاعب موناكو السابق، والتي تم وضعها تحت حماية الشرطة لبعض الوقت وأفادت بتعرضها لتهديدات بالعنف الجسدي والعنف النفسي الشديد. ولكن هذه ليست سوى واحدة من المشاكل العديدة التي تميز حياة بن يدر حالياً.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ففي 12 نوفمبر 2024، أدانت محكمة جنائية في مدينة نيس اللاعب الفرنسي الدولي السابق بالاعتداء الجنسي تحت تأثير الخمر. وحكم عليه بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ والعلاج الإجباري والتعويض للضحية وغرامة مالية وسحب رخصة القيادة، إلا أنه استأنف ضد هذا الحكم.

كما وُجهت إلى وسام بن يدر تهمة الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على خلفية أفعال تعود إلى صيف عام 2023. ولا تزال هذه القضية قيد التحقيق، وفقًا لشبكة "آر إم سي" الفرنسية.

وكان اللاعب السابق قد صرح خلال محاكمته الأخيرة بأنه يريد استعادة لياقته البدنية والعودة إلى ممارسة كرة القدم، لكن إدانته الأخيرة تثير تساؤلات جدية حول استمرار مسيرته إذ لم يشارك في أي مباراة كرة قدم احترافية منذ مايو الماضي.