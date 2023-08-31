مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا؟ رئيس "يويفا" يحسم الجدل!

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رد على إمكانية مشاركة الأندية السعودية في بطولات "يويفا"..

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حسم السلوفيني أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الجدل الدائر حول احتمالية خوض الأندية السعودية لمنافسات بطولات الأندية في القارة العجوز، وتحديدًا دوري أبطال أوروبا.

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رئيس "يويفا" أجرى مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تحدث فيها عن تنامي الدوري السعودي، والطفرة الهائلة التي حدثت فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وقال تشيفيرين في تصريحاته: "الدوري السعودي ليس خطرًا، لقد رأينا نهجًا مماثلًا في الصين، حيث اشتروا لاعبين في نهاية حياتهم المهنية عبر تقديم الكثير من المال لهم، لكن النتيجة هي أن كرة القدم الصينية لم تتقدم أو يتأهل منتخب الصين إلى كأس العالم بعد ذلك".

وأضاف عن مشروع كرة القدم السعودية: "إذا فعلوا ذلك، فيجب عليهم العمل على تدريب اللاعبين والمدربين، لكن هذه ليست مشكلتي".

وعن إمكانية مشاركة الأندية السعودية في بطولات الأندية الأوروبية مستقبلًا قال: "هذا يهم وسائل الإعلام، ولكن ليس مجتمع كرة القدم الأوروبي كثيرًا، لكنني لا أعتقد للحظة أن هذا قد يهدد ملاعبنا أو مسابقاتنا".

وأضاف: "تحدثت وسائل الإعلام عن هذا دون أن تسألنا، فقط الأندية الأوروبية هي التي يمكنها المشاركة في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي".

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فعل تشيفيرين الشيء نفسه عندما واجه خيار إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في الولايات المتحدة في المستقبل، وقال في ختام تصريحاته: "لا يمكن إلا للاتحادات الأوروبية التقدم بطلب لإقامة نهائي، إذا أردنا ذلك سيكون علينا تغيير جميع قواعدنا ولا نريد ذلك".

SHAHID