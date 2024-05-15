مشاجرة جوزيه وظلمه في المنتخب .. محمد نور يكشف أسرار قوية لأول مرة!

تعرف على ما قاله محمد نور بشأن ما حدث بينه وبين جوزيه

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كشف محمد نور أسطورة نادي الاتحاد عن أسرار قوية لأول مرة، بخصوص مشاجرته مع البرتغالي مانويل جوزيه مدرب العميد السابق، متحدثًا عن الظلم الذي حدث له مع المنتخب السعودي.

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وقال نور خلال حديثه عبر بودكاست "المواجهة": "في أول تدريب للمدرب البرتغالي مانويل جوزيه، ذهبت لمصافحته فقال لي لماذا تصافحني بهذه الطريقة؟، فقلت له أنا أصلا ما يشرفني اللعب معك يلا مع السلامة!".

وأضاف: "في مرة كان جوزيه يقول لي لا يهمني أنك تأتي من مكة حتى تتدرب، من أين علم أنني كنت آتي من مكة؟، وكان يقول أن محمد نور شايف نفسه، يا ليتني كنت أشوف نفسي، كان سيكون في رصيدي 300 هدفًا".

وتحول نور للحديث عن إدارات نادي الاتحاد، حيث قال: "إدارتي إبراهيم البلوي وعادل جمجوم قالوا لي عن مؤامرات، فالأخير كان عندما كان مشرف على كرة السلة، كنت أمنحه مكافآت من جيبي الخاص، وأبناؤه كانوا يأتون للنادي يتركون باقي اللاعبين ويتصورون معي".

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وعن المنتخب السعودي أوضح بغرابة شديدة: "رئيس نادٍ معين كان السبب وراء إبعادي عن الأخضر، كان من المفترض أن أكون متساويًا مع محمد الدعيع في عدد المباريات الدولية، وتم استبعادي رغم أنني كنت حاصلًا على جائزة أفضل لاعب في آسيا، وأفضل لاعب سعودي".

SHAHID