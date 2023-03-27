مسيرة كادت تنتهي قبل آوانها.. ليون أراد التخلي عن كريم بنزيما لأنه "سمين جدًا"!

تخيل لو كان ليون تخلى عن كريم بنزيما "الضخم جدًا"؟

كادت مسيرة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، تختفي أو تختلف تمامًا لو أكمل نادي طفولته، أولمبيك ليون، خطته في التخلي عنه وهو صغير لأنه "سمين جدًا".

ولعب كريم في أكاديمية أولمبيك ليون حتى وصل للفريق الأول الذي انتقل منه في 2009 إلى صفوف ريال مدريد.

وكشف اللاعب جوليان بالميري الذي يكبر كريم بعام ولعب معه في ناشئي الفريق الفرنسي للصحافي كولين ديكانو تفاصيل جديدة عن مسيرة كريم الكروية.

وتحدث جوليان عن مسيرة كريم في ليون وهو صغير وقال: "كريم بنزيما طردوه، كان هناك دائمًا لاعب رديف: لاعب طُرد لكن يمكن أن يقدم شيئًا. وفي هذه السنة وضع كريم في قائمة الانتظار بعدما طردوه لأنهم اعتبروه ضخم جدًا جسمانيًا واعتقدوا بأنه لن يكون لديه القوة العقلية ليعبر عن نفسه لكنه بعدها انفجر وعمل بجد".

وواصل زميل كريم السابق التحدث عما عانوه في أكاديمية ليون "خلال مشواري مع أكاديمية ليون لعبت مع أكثر من ألفي لاعب، 4 فقط منا احترفوا اللعبة. ليون لديه طريقة مروعة في اختيار اللاعبين، الاجتماع الأول يكون قبل الكريسماس ووقتها يخبروننا عن مستوانا وفي نهاية الموسم نحضر رفقة الوالدين ليخبروننا هل سنكمل أم لا. كان الأمر مروعًا".

ويحتفي نادي ليون الآن دائمًا بكريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم المقدمة من ليكيب السنة الماضية.