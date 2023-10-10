مسؤول كبير في ريال مدريد : مبابي يشعر بالندم وهذه شروط انضمامه لنا!

كواليس جديدة حول صفقة محتملة في 2024

فشل مستمر من ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي، وسط تكهنات متواصلة حول مصير اللاعب مع باريس سان جيرمان سواء بالبقاء أو الرحيل.

انتقال مبابي لريال كان العنوان الرئيسي للصحف خلال عام 2022 ولكنه قرر التجديد لمدة عامين، وتكرر الأمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في العديد من الفترات، ولكن اللاعب قرر البقاء حتى نهاية عقده الحالي في يونيو 2024، بوجود محادثات إيجابية مع باريس للتوقيع على عقد جديد.

خوسيه مانويل أوتيرو أحد أعضاء مجلس إدارة ريال مدريد، كشف عن العديد من الكواليس الخاصة بمحاولات النادي لضم مبابي سواء العام الحالي أو الماضي وحقيقة التوصل لاتفاق مبدئي معه في مقابلة مع قناة "ريمونتادا بلانكا".

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وقال أوتيرو:"لو قمنا بأي خطوة خاطئة مع مبابي لكان باريس سان جيرمان قد حاول الرد، ريال مدريد يعرف جيدًا ما يمكنه فعله وما يجب عليه فعله".

وأضاف:"لو جاء مبابي كما آمل في 2024 فسوف يأتي بشكل قانوني، دون أن يتمكن أحد من اتهامنا بالتوصل لاتفاق محسوم، كل ما انتشر العام الماضي حول اتفاقنا مع ناصر الخليفي غير صحيح".

وعن شروط قدوم المهاجم الفرنسي عند انتهاء عقده:"لكي يأتي يجب على مبابي التخلي عن بعض المكافآت العالية جدًا التي وافق عليها مع باريس، المال ليس ملكنا إنه ملك للشركاء ومهمتنا هي إدارته بطريقة جيدة".

وواصل حديثه:"تعرض لضغوط هائلة من أجل التجديد، لقد غمروه بالمال وأنا على يقين أننا لو سألناه اليوم وهو صادق سيقول إنه ندم على قرار التجديد، كان من الممكن له الفوز بدوري أبطال أوروبا ويلعب بسعادة مع ريال مدريد، فلورنتينو بيريز لم يغضب منه وفهم رد فعل اللاعب وحرص دائمًا على حمايته رغم غضب المشجعين منه".

يذكر أن مبابي البالغ من العمر 25 سنة نجح في تسجيل 8 أهداف في 9 مباريات في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم.