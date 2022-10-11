مسؤول سنغالي: سنعالج ماني بالسحر من أجل كأس العالم

هل يساعد "السحر" في عودة ماني إلى كأس العالم؟

"سنحاول علاجه بالسحر"، هكذا تحدثت فاطمة سامورا الأمين العام لفيفا حول موقف النجم السنغالي ساديو ماني من التغيب من مونديال قطر 2022.

وكان ماني قد شارك لمدة 15 دقيقة فقط خلال مواجهة فريقه أمام فيردر بريمن، ضمن مباريات الدوري الألماني، ثم سقط أرضًا دون تدخل من أي لاعب، وطلب عدم استكمال المباراة.

وأوضح النادي الألماني، أن إصابة اللاعب جاءت في أوتار الساق الأيمن، وتأكد غيابه بشكل رسمي عن مواجهة شالكه، المقرر إقامتها في 12 من الشهر الجاري.

وبالتالي تحدثت سامورا عن محاولة استعادة ماني لصفوف السنغال عبر "Europe1" حيث قالت: "أخبار محزنة للغاية. سنستعين بأطباء من السحرة. لا أعرف إذا كانوا فعالين، لكننا سنستخدمهم على أي حال. نحن نأمل في المعجزات. يجب أن يكون هناك. ساديو، يجب أن تكون هناك في الحادي والعشرين".

جدير بالذكر أن منتخب السنغال قد وقع في المجموعة الأولى مع الإكوادور وقطر وهولندا، وستكون أول مواجهة له يوم 21 سبتمبر ضد الطواحين.