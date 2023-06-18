مسلي آل معمر يؤمن نفسه من محاولات إسقاطه و"الناخبون" يهاجمون ثامر اليمني .. اشتعال انتخابات النصر

انتخابات النصر الأكثر اشتعالًا من بين كافة الأندية

تمسك مسلي آل معمر بالاستمرار في رئاسة النصر السعودي يزداد قوة كلما مر الوقت، وهو ما دفعه لتأمين نفسه أمام محاولات منافسه ثامر اليمني لإسقاطه.

مسلي واليمني الثنائي الوحيد الذي ينافس على رئاسة العالمي، على أن تُجرى الانتخابات في 22 من يونيو الجاري.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن اليمني قدم عدة طعون ضد قائمة آل معمر، لأسباب مختلفة، منها عدم إتقان عضوين من القائمة للغة الإنجليزية، بينما تتضمن اشتراطات الترشح ضرورة إجادة جميع المرشحين سواء للرئاسة أو العضوية اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

لكن آل معمر وضع في حسبانه احتمالية اتخاذ منافسه لخطوة الطعن، لذلك أوضحت "الرياضية" أنه قام بتشكيل قائمته من سبعة أعضاء بخلافه، أي بما يزيد عن الحد الأدنى لاكتمال النصاب القانوني بثلاثة أسماء، كخطوة استباقية، تحسبًا لفقدان أي منهم بسبب الطعون.

وفي الإطار نفسه، فإن اليمني لا يوجه مسلي فقط، إنما قدم عدد من الناخبين، الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية المعنية بتنصيب المجلس الجديد، طعونًا ضد قائمته، على أكثر من محور، بحسب ما أكدت "الرياضية" أيضًا.

واستند مقدمو الطعون على عدة ثغرات في أوراق ترشح القائمة، التي تضم خمسة أسماء بخلاف اليمني.

جدير بالذكر أن تقديم الطعون فُتح ليوم واحد فقط في 16 من يونيو الجاري، على أن تستغرق عملية النظر به ثلاثة أيام.