مسلسل مبابي مستمر .. النجم الفرنسي يصفع باريس سان جيرمان مجددًا

هدى عزيز
Kylian Mbappe PSG 2022-23Getty
انتقالاتكيليان مبابيباريس سان جيرمانريال مدريدالدوري الفرنسي - ليج 1

خطوة جديدة من كيليان مبابي تُثير غضب باريس سان جيرمان.

يستمر مسلسل الغموض المُخيم على مستقبل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مع اقتراب نهاية عقده داخل حديقة الأمراء.

مبابي مرتبط بعقد حتى 2024 مع النادي الباريسي مع وجود بند بتجديد عقده لموسم آخر إضافي لكن بموافقة الفرنسي، لكن قائد المنتخب الفرنسي يرغب في الرحيل بالموسم المقبل بشكل مجاني وهو ما يرفضه بشده المسؤولين في باريس سان جيرمان.

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وبحسب ما نشره الصحفي رامون ألفاريز، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" فإن النجم البالغ من العمر 24 عامًا رفض عرضًا جديدًا لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

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ويأتي ذلك عكس سير الأمور، حيث أشارت شبكة "سكاي سبورتس" بالأمس أن النجم الفرنسي يُجري محادثات تجديد عقده مع باريس، ولن ينتقل إلى ريال مدريد مجانًا بالموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يُفضل التعاقد مع مبابي بشكل مجاني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، دون أن يخضع لمطالب النادي الباريسي.

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