مسلسل الاتحاد والديون .. بشرى سارة لجماهير العميد

الاتحاد على الطريق الصحيح

مازالت تبحث إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خلال الوقت الحالي، عن التخلص من أزمة الديون التي تؤرق الجميع قبل بداية الموسم الجديد، في ظل رغبة العميد في الإعداد بشكل جيد له.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن أن نادي الاتحاد، هو أكثر الأندية التي تعاني من الديون في المملكة العربية السعودي، بعدما وصلت ديونه إلى 140 مليون ريال.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة نادي الاتحاد قطعت شوطًا كبيرًا من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية، والتي تسمح بقيد لاعبين جدد بالقائمة الاتحادية للموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، ستقوم بتسديد الدفعة الأخيرة من مستحقات شركة مزايا، والتي تبلغ 250 ألف ريال، بعد تسديد مبلغ 17 مليون ريال في وقت سابق.

اللجنة الخاصة لحل أزمات وقضايا ومتطلبات الكفاءة نادي الاتحاد، تعمل حاليًا على تسوية مطالبات أندية هجر والاتفاق والفيصلي والقادسية، بالإضافة إلى راتب اللاعبين والموظفين بالنادي خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعدما نجحت إدارة نادي الاتحاد في إنهاء العديد من المستحقات المالية على النادي، عن طريق الاستئنافات المؤدية إلى التسويات مع عدد من اللاعبين الأجانب السابقين، أو التسديد المباشر، كما تم مع مستحقات الجهاز الفني ومساعديه.

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وتسعى إدارة الاتحاد لحل الأزمة للحصول على شهادة الكفاءة المالية، بعد إبرام النادي صفقة قوية، بالتعاقد مع البرازيلي إيجور كورونادو من نادي الشارقة الإماراتي.