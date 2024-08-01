سحب تكريم لم يحصل عليه .. "خريطة فلسطين" تضع أوزيل في أزمة

جدل واسع في ألمانيا بسبب نجم آرسنال وريال السابق

قرر النجم الألماني المعتزل مسعود أوزيل، توجيه رسالة سياسية من خلال حسابه عبر موقع "إنستجرام"، بمشاركة خريطة مناهضة لإسرائيل ومؤيدة لفلسطين، ليتعرض لهجوم قوي في بلاده.

صانع ألعاب آرسنال وريال مدريد السابق معروف بتأييده الواضح لفلسطين، حيث سبق له أن دعا إلى إنهاء الصراع الدائر في غزة من خلال منشور في شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة لبعض التدوينات الأخرى.

صاحب الـ35 سنة استخدم حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر للتأكيد على هذا الموقف، ولكن صحيفة "بيلد" الألمانية، قالت إن القصة التي نشرها أوزيل أمس، الأربعاء، تسببت في حالة من الجدل في موطنه ألمانيا، رغم قيامه بحذفها بشكل فوري.

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أوزيل قام بنشر صورة لخريطة إسرائيل ووضع على اسمها علامة "X" واستبدلها بفلسطين، مما أدى إلى ظهور اتهامات من الصحيفة الألمانية ضده بالدعوة إلى تدمير الدولة بالكامل.

ومن جانبها طالبت جوليا كولنكر السياسية بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي النجم الألماني بإعادة "صليب الاستحقاق الفيدرالي"، وهي الجائزة التي لم يحصل عليها اللاعب من الأساس، لتتراجع بعدها وتؤكد أنها كانت تقصد "وسام ورقة الغار الفضية"، وهو أعلى تكريم رياضي في ألمانيا وتم منحه للمنتخب الألماني بعد الفوز بكأس العالم 2014 بمشاركة أوزيل.

وفي سياق متصل شجب ألون ماير، رئيس نادي مكابي ألمانيا الرياضي ما قام به أوزيل، ووصفه بأنه "عدو لإسرائيل" وطالب الاتحاد الألماني بالرد السريع.