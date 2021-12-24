"مستوى ميسي الحالي بسبب لاعبي باريس، عليهم خدمته جيدًا!"

دافع نجم باريس سان جيرمان، أندير هيريرا، عن زميله ليونيل ميسي ضد الانتقادات الموجهة له بشأن مستواه، وأكد على أن لاعبي بي آس جي على عاتقهم مسؤولية ظهور البرغوث بمستوى أقل من المتوقع.

وحتى الآن فشل ميسي في تقديم الإضافة المأمولة منه، فسجل ستة أهداف فقط ولا تتوقف الصحف الفرنسية عن انتقاده بالأخص عندما يتعلق الأمر بمباريات النادي العاصمي في منافسات ليج آ.

هذا ما جعل هيريرا يؤكد أن ميسي في حاجة فقط إلى الدعم المناسب في الملعب من زملائه، كما اعتبر أن الفرصة لا تزال سانحة لتجديد كيليان مبابي عقده في ملعب حديقة الأمراء.

ماذا قال هيريرا عن ميسي؟

في حديث مع شبكة موندو ديبورتيفو، قال هيريراعن ميسي "اللاعبون من مستوى ميسي يختصرون وقت التأقلم، سيحدث ذلك في فرنسا أو إسبانيا أو اليابان أو مدغشقر".

كما أضاف "لقد فاز بالكرة الذهبية سبع مرات ويتدرب ويستمتع كما لو أنه يلعب للمرة الأولى، لا يأخذ أي حصة تدريبية على أنها مزحة".

وواصل الدولي الإسباني "في بعض الأحيان رأينا أفضل نسخة من ليو مثل مباراة مانشستر سيتي، لكنني أعتقد أنها مسؤولية من حوله".

واختتم في هذا الصدد "علينا أن نضع أنفسنا في خدمته لنحصل على أفضل النتائج منه، عادةً يحتاج اللاعبون العاديين التكيف مع النسق الجديد، أما الآن فهو العكس، نحن نتحدث عن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

ماذا قال هيريرا عن مبابي؟

أما عن تجديد كيليان مبابي، فقال "هناك محاولة للإبقاء عليه، لدينا أمثلة كثيرة على لاعبين كثر أرادوا الرحيل في مارس وأبريل ثم انقلبت الأمور، لا يزال أمامنا وقت".

وتابع "إنه رجل منفتح وودود ويضحك دائمًا، إنه يفهم الحياة بروح الدعابة وهناك نكت صحية بيننا، نحن لا نضغط على بعضنا البعض بشأن مستقبلنا".

هيريرا هُنا قصد الهدية التي قدمها نجوم باريس لمبابي ليلة عيد ميلاده، عندما أهدوه قميصًا للنادي الفرنسي يحمل رقم "2050" وكأنها محاولة لإقناعه بالاستمرار.

صاحب الـ32 عامًا أتم حديثه قائلًا "لا أمزح، نحن لا نتحدث عن القضايا التعاقدية لأي شخص في غرفة خلع الملابس".

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