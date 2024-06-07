"مستهدف للاحتراف الخارجي" .. نجم الاتحاد الواعد قد يرحل!

هل يرحل نجم الاتحاد عن فريقه؟

يبدو أن أحد نجوم نادي الاتحاد المحليين قد يرحل عن صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل احترافه خارجيًا!

ويُحاول الاتحاد خلال الوقت الحالي بناء فريق جديد قادر على المنافسة خلال الموسم المقبل، حيث يمتلك في صفوفه أكثر من لاعب مميز.

وكشف الإعلامي هتان النجار عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" عن أن فيصل الغامدي لاعب وسط نادي الاتحاد، أصبح مستهدف من أجل احترافه في الخارج، وفي حالة عدم احترافه سيستمر مع العميد.

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وجاء نص ما كتبه النجار كالآتي: "فيصل الغامدي من مستهدفات مشروع احتراف اللاعب السعودي خارجيًا، وعدا ذلك سيبقى اتحادي بمشيئة الله تعالى".

ويعد الغامدي صاحب الـ22 عامًا، واحدًا من العناصر الأساسية في تشكيل الاتحاد، حيث يعتمد عليه مدربه مارسيلو جاياردو بصفة أساسية في تشكيل النمور.