مستقبل يوفنتوس ومدربين عالميين .. خطة دوري روشن السعودي لميركاتو الصيف

خطةجديدة لدوري روشن السعودي

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ستواصل أندية دوري روشن السعودي، سعيها لتدعيم صفوفها بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل استكمال ما بدأته في الصيف الماضي.

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وكشفت شبكة "ESPN" عن أن أندية دوري روشن السعودي، ستضغط من أجل الحصول على اللاعبين تحت سن الـ21 عامًا، حيث تضع أعينها على أحد لاعبي يوفنتوس الإيطالي.

وأضافت الشبكة أن المهاجم ماتياس سولي لاعب يوفنتوس صاحب الـ20 عامًا، يعد أحد أهداف الأندية السعودية، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كما أن الأندية السعودية تستهدف مدربين عالميين، أبرزهم الثلاثي: "توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، وسيرخيو كونسيساو مدرب بورتو، ومارويسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي".

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وسيدخل نادي القادسية ضمن الأندية التي سيتم الإنفاق عليها بشكل كبير، خاصة وأنه اقترب من الصعود إلى دوري روشن للمحترفين.

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