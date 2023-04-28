مستقبل نيمار في مهب الريح وترقب "خليجي" لموقفه مع باريس سان جيرمان

نيمار في موقف صعب، قد يتخلى عنه باريس والحل في إنجلترا

يجد البرازيلي، نيمار نفسه في موقف صعب، بعد انتهاء موسمه فعليًا، بداعي الإصابة، ويزداد الحديث عن رحيله عن باريس سان جيرمان.

وتعرض البرازيلي لإصابة في كاحله في مباراة باريس سان جيرمان أمام ليل، فمنذ 19 فبراير الماضي، واللاعب لم يقترب من الملعب، حتى الآن.

وذكرت بعض التقارير أن، قد يتحدث باريس سان جيرمان مع النجم البرازيلي، حول مغادرته الصيف المقبل.

مؤخرًا ارتبط اسم نيمار بتشيلسي، الذي اقترب من اللاعب كثيرًا الصيف الماضي، لكن انتهى الميركاتو بالبرازيلي في باريس سان جيرمان.

كما قام نجم منتخب السيليساو، بتفعيل البند الذي يسمح له بتمديد عقده حتى عام 2027.

وظل مانشستر يونايتد يراقب نيمار، منذ عدة أشهر، وفي حال شراء النادي من قبل مستثمرين قطريين، قد يرتبط اسم البرازيلي بالشياطين الحمر أكثر.

الجدير بالذكر أن شارك نيمار في 29 مباراة فقط مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهم 18 هدف.