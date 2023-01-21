مستقبل ميسي ومبابي ونيمار في خطر .. باريس مجبر على بيع اللاعبين!

باريس سان جيرمان مجبر على بيع نجومه!

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، أن نادي باريس سان جيرمان ممنوع من التعاقد مع صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري بسبب الحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويجب على إدارة النادي الباريسي تخفيض رواتبها بسبب التهديد بفرض غرامة جديدة مما يجبر النادي على خفض الأجور بنسبة 30٪ مع اللعب النظيف الجديد الذي يدخل بقوة من الموسم المقبل.

وتلقى باريس سان جيرمان عقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) قدرها 65 مليون يورو في الصيف (منها 55 معلقًا).

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن المهمة ليست سهلة لأن باريس سان جيرمان قد استنفد بالفعل حد الإعارة الذي فرضه الفيفا في الصيف عندما قام النادي بإعارة عدد كبير من لاعبيه مثل فينالدوم إلى روما، وإيكاردي إلى جلطة سراي، ودراكسلر إلى بنفيكا والوصول إلى الحد الأقصى من القروض المسموح بها.

ويحاول النادي في هذا الوقت التخلص من العديد من الأصول لمحاولة القيام بعمليات دمج على الرغم من صعوبة ذلك.

وأشارت صحيفة "آس" أن الطريقة الوحيدة التي سيربح باريس سان جيرمان بها المال أو لتقليل كتلة رواتبه الضخمة هي بيع اللاعبين.

وكان بابلو سارابيا أول من خرج وذهب النجم الإسباني إلى وولفرهامبتون بعد إصرار لوبيتيجي لكن جالتييه اعترف صباح اليوم بأنهم سيحاولون تغطية خسارته وهو أمر معقد من وجهة نظر اللعب النظيف المالي.

ولم يعد بإمكان باريس سان جيرمان اللعب ببطاقة الإعارة لأن لوائح الفيفا تمنعها، وهناك لاعب كرة قدم آخر قد يغادر في نهاية شهر يناير من صفوف الفريق وهو كيلور نافاس.

وكان باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع ميلان سكرينيار، وأبرم الفريق الفرنسي بالفعل اتفاقًا معه على الرغم من أن فريقه إنتر يرفض رحيله عنه حتى الصيف عندما يكون مجانيًا.