مستقبل غامض في برشلونة .. أنسو فاتي يكشف عن قلقه ورد حاسم من الإدارة

حسم مستقبل نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن بوري فاتي والد اللاعب أنسو، نجم برشلونة قلق بشأن وضع ابنه مع النادي الإسباني.

ويمر فاتي بفترة صعبة مع برشلونة حاليًا تحت قيادة تشافي وأدى تراجع مستواه إلى عدم مشاركته بشكل أساسي في المباريات الأخيرة وهجوم الجماهير ضده.

ووفقًا لجريدة "سبورت" فإن والد فاتي قد التقى اليوم الإثنين مع ماتيو أليماني وجوردي كرويف، مديرو الرياضة في برشلونة وأكد لهم أن ابنه لا يملك الوقت الكافي لإظهار مستواه وأنه عندما شارك مؤخرًا قدم أداءً جيدًا ويستحق المزيد من الفرص.

واستمع مديرو الرياضة في برشلونة إلى والد أنسو وطمأنوه وأصروا على أن النادي يثق في أنسو وأنه لاعب في الفريق ولا شيء سيتغير.

ويتفهم النادي قلق المهاجم الشاب ووالده لكنهم لا يريدون الذهاب إلى أبعد من ذلك، فأنسو هو أحد اللاعبين الذين شاركوا في أكبر عدد من المباريات لبرشلونة هذا الموسم حيث شارك في 38 مباراة من أصل 40، على الرغم من أن 11 مرة فقط بدأ أساسيًا.

وخاض أنسو فاتي هذا الموسم مع برشلونة 1138 دقيقة ونجح في تسجيل ستة أهداف وصناعة ثلاث تمريرات حاسمة.

وعلى الرغم من التفسيرات التي قدمها ماتيو وجوردي إلا أن إذا استمر وضع أنسو فاتي كما هو اليوم مع قلة الفرص فلا يستبعد من حوله إعادة النظر في وضعه بنهاية الموسم مع استبعاد انتقاله تمامًا في الوقت الحالي.