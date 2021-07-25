مستقبل جريزمان في برشلونة مرهون بزملائه!

استمرار أنطوان جريزمان مع برشلونة مرهون بزملائه في الفريق؛ فهل يضحون من أجله؟

يزداد وضع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة سوءًا يومًا بعد يوم؛ فاستمراره مع برشلونة بات مرهونًا ليس برغبته الشخصية بل بزملائه أيضًا.

كيف يساعد زملاء جريزمان في استمراره في برشلونة؟

يبدي برشلونة استعداده للتخلي عن لاعبه أنطوان جريزمان للتخلص من راتبه الكبير؛ برشلونة يحاول العثور على نادٍ لأنطوان.

لكن في حال فشل رحيل المهاجم الفرنسي فحل واحد لاستمراره؛ هو تقليص رواتب لاعبي فريق كرة القدم كلهم لضمان استمرار جريزمان.

ما الوضع الحالي في برشلونة؟

يحاول برشلونة التخلص من أصحاب الرواتب الكبيرة خاصة جريزمان وزميله البرازيلي فيليبي كوتينيو.

لا يرغب أنطوان في الرحيل إلا إلى ناديه السابق أتليتكو مدريد.

صفة تبادلية كان سينتقل بموجبها ساؤول إلى برشلونة توقفت ويعود جريزمان إلى أتليتكو كانت ممكنة لكن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.

هل يضحي لاعبو برشلونة من أجل جريزمان وليس ميسي؟

رغبة برشلونة في التخلص من أصحاب الرواتب الكبيرة هي ليتمكن من ترشيد نفقاته؛ ليوازن بين ما ينفقه ودخله، وليضع حدًا لسقف الرواتب وفقًا لما طلبته رابطة الدوري الإسباني من كل نادٍ.

حتى الآن لم يتمكن برشلونة من قيد لاعبيه الجُدد أو التجديد لقائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي.

ميسي من المنتظر أن يوقع عقدًا جديدًا بعدما بات لاعبًا حرًا الآن، إلا أن الوضع لم يتغير بعد.

قد يتوصل برشلونة لاتفاق جديد مع لاعبيه لتقليص رواتبهم؛ فهل يضحي لاعبو برشلونة ويقلصون رواتبهم من أجل جريزمان أم ميسي؟

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