مستقبل بنزيما على المحك .. وأنشيلوتي يطالبه بالتعافي ذهنيًا

الإصابات تجعل مستقبل بنزيما مع ريال مدريد على المحك، رغم ثقة النادي الملكي بأن ما يحدث معه سوء حظ.

تم وضع طاقم نادي ريال مدريد الإسباني على أهبة الاستعداد بسبب وضع الفرنسي كريم بنزيما، والذي استُبعد من قائمة منتخب فرنسا لكأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

بنزيما أجرى فحوصات خلال الأيام الماضية في عيادة سبيتار في العاصمة القطرية، الدوحة، ليتم الكشف عن إصابته في عضلة الفخذ اليسرى، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع، ليعود على متن طائرة خاصة إلى مدريد صباح الأحد.

صحيفة "as" كشفت أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تواصل هاتفيًا مع بنزيما لمعرفة حالته الذهنية بشكل مباشر، وأخبره أن أهم شيء الآن بالنسبة له هو أن يستريح ويعيد التعافي ذهنيًا قبل جسديًا.

وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ محدد لعودة بنزيما إلى الملاعب، إلا أن لاعبي ريال مدريد غير المشاركين في كأس العالم يجب أن يعودوا إلى التدريبات تحت قيادة أنشيلوتي في الأول من ديسمبر المقبل.

لكن بنزيما سيكون حالة خاصة، حيث يواجه الفرنسي اختبارًا قويًا، ويحتاج ريال مدريد إلى أفضل نسخة من الفرنسي للفترة المتبقية من الموسم، مع بقاء خمسة ألقاب على المحك، هي الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية، وكأس ملك إسبانيا.

وعلى مستوى ريال مدريد، هناك مشكلة أخرى متعلقة بالفرنسي حسب الصحيفة نفسها، وهي تجديد عقد بنزيما، ومن جانب النادي لن تكون هناك مشكلة في أن يواصل اللاعب لمدة موسم جديد على الأقل في "سانتياجو برنابيو".

وعلى عكس ما حدث مع مودريتش، لا يوجد بند في عقد بنزيما الحالي يضمن له التجديد تلقائيًا في حالة الفوز بالكرة الذهبية، وسيكون على الفرنسي التفاوض مع إدارة النادي الملكي للتجديد.

ومن المفهوم بالنسبة إلى ريال مدريد إلى أن سلسلة الإصابات التي تحدث مع بنزيما هي مجرد مسألة سوء حظ، وأن الفرنسي قادر على الاستمرار في الملاعب لعدة مواسم.