مستقبل أسينسيو على المحك في مدريد .. وكبار إيطاليا يترقبون

أصبح ماركو أسينسيو أحد الركائز الأساسية في كتيبة نادي ريال مدريد خلال النصف الثاني من موسم 2021-22، بعد الجزء الأول من الموسم الذي لم يتمكن فيه أي لاعب من شغل مركز الجناح الأيمن في النادي الملكي.

أسينسيو تمكن من فرض نفسه على كتيبة كارلو أنشيلوتي بالطريقة التي أرادها، ليشكل المثلث الهجومي مع كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، حيث تمكن الثلاثي من تسجيل 75% من أهداف ريال مدريد خلال الموسم الحالي.

أسينسيو، 26 عامًا، يجد نفسه في موقف يتعين عليه فيه اتخاذ قرار بشأن مستقبله مع ريال مدريد، عاجلًا وليس آجلًا.

عقد أسينسيو مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2023، وسيتعين عليه في الفترة القادمة عقد اجتماعات مكثفة مع النادي، سواء للتجديد أو اختيار وجهة جديدة.

ما يقدمه أسينسيو في الموسم الحالي أثار انتباه عدد من الأندية الأوروبية، وتحديدًا من إيطاليا، ويمكن أن نجد اللاعب الإسباني بعيدًا عن "سانتياجو برنابيو" في نهاية الموسم.

ما هي الأندية المهتمة بخدمات أسينسيو؟

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يوفنتوس وميلان يراقبان عن كثب موقف أسينسيو مع ريال مدريد.

يأتي اهتمام يوفنتوس بعد الاستثمار الكبير الذي قام به "البيانكونيري" في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعد التعاقد مع الصربي دوشان فلاهوفيتش، ويرغب يوفنتوس في أن يمنح مهاجمه الجديد شركاء رائعين.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن يوفنتوس يخطط لجعل أسينسيو أحد أغلى اللاعبين أجرًا في صفوف الفريق.

ومن جانبه، فإن ميلان، الذي تربطه علاقات جيدة للغاية مع ريال مدريد، سيحاول استغلال الوضع لإقناع ماركو أسينسيو بارتداء ألوان "الروسونيري".

ومع ذلك، يبدو المشروع الرياضي في "سان سيرو" أقل جاذبية من المشروع التنافسي العظيم في يوفنتوس.

لماذا قد يفكر أسينسيو في الرحيل عن ريال مدريد؟

أسينسيو، وقبل الجلوس للتفاوض مع ريال مدريد، يعلم جيدًا أن النادي يخطط لثورة كبرى في سوق الانتقالات.

ومن المحتمل أن يتعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي وإرلينج هالاند، وسيؤدي وصول أحدهما على الأقل إلى تقليص عدد دقائق لعب أسينسيو بشكل كبير.

لهذا السبب، فإن أسينسيو مطالب بالتفكير فيما إذا كان يريد التجديد والقتال من أجل مقعد في التشكيل الأساسي لريال مدريد، أو المغادرة والبحث عن مشروع يمكنه قيادته.

أسينسيو يملك مصيره!

رغم ذلك، فإن ريال مدريد في الوقت الحالي ينوي تجديد عقد ماركو أسينسيو، حتى يظل مرتبطًا بالنادي لأطول فترة ممكنة.

لكن اللاعب هو الذي سيتخذ القرار في نهاية المطاف، سواء بالبقاء أو الرحيل في الصيف المقبل.

وتشير كافة التقارير الحالية إلى أن المحادثات بين ريال مدريد وأسينسيو ستنطلق في نهاية الموسم الحالي.

اقرأ أيضًا ..

كلوب ساخرًا من بوتين: سعيد بأننا نتسبب له بالمشاكل!

"ليسوا من سوريا" .. أزمة أوكرانيا تفضح ازدواجية المعايير في كرة القدم

تسجيل صوتي للمدرب .. مرتضى منصور يكشف عن خليفة هاسي في الأهلي