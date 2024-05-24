مستقبله و"لماذا لا يعاني الهلال من الخصخصة مثل النصر والاتحاد؟".. فهد بن نافل يرد!

فهد بن نافل يتحدث عن ملفات مهمة..

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تحدث فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، عن عديد الملفات المهمة؛ على هامش تتويج الفريق الأول لكرة القدم، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الهلال نظم احتفالية خاصة، على ملعبه "المملكة أرينا"، مساء اليوم الجمعة؛ بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي 2023-2024؛ وهو التاسع عشر في تاريخه.

وأعلن ابن نافل في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC الرياضية"، عدم حسم قراره النهائي - حتى الآن -، بشأن الترشح في انتخابات الهلال، في شهر يونيو القادم، من عدمه.

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وأكد الرئيس الحالي للزعيم الهلالي، على أن تركيزه مُنصب بالكامل حاليًا، على التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين؛ عندما يلتقي الفريق الأول مع الغريم النصر.

وعلى جانب آخر.. كشف فهد بن نافل، عن سر عدم معاناة الهلال، من التحول إلى "الخصخصة"، في بداية الموسم الرياضي الحالي؛ رغم شكوى بعض الأندية الأخرى؛ مثل النصر والاتحاد.

ابن نافل أشار إلى أن مجلس إدارته، يعمل منذ 4 سنوات تقريبًا، على التحول إلى شركة؛ وهو الأمر الذي جعله يستقبل فكر "الخصخصة" سريعًا، ودون أن يتأثر بشكل سلبي.

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