مستقبل الإيطالي رهن تلك المعركة الكروية

يثق المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي بشكل أعمى في لاعبي ريال مدريد قبل أهم مباراة في الموسم ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، يحظى إلى الآن بدعم كافة العناصر بما فيها إدارة الملكي من أجل خوض التحدي الأهم وهو نهائي دوري الأبطال وتخطي رجال المدرب بيب جوارديولا.

لا شك أن استمرارية أنشيلوتي على المحك في ريال مدريد وربما تكون رهن هذه المباراة، لعلنا نتذكر فوز ريال مدريد مع زين الدين زيدان بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في كييف في 2018 وبعد ثلاثة أيام قرر المدرب الفرنسي أن وقته على مقاعد البدلاء للنادي الأبيض قد انتهى.

وتحت عنوان (النهائي ولا شيء آخر) أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن تواصل أنشيلوتي مع فلورنتينو بيريز مستمر وسلس وهذا واصل إلى مجموعة اللاعبين، وبعض اللاعبين يشعرون بذلك التفاهم، لكن ما يصل إلى اللاعبين أيضًا هو القلق بشأن مستقبل أنشيلوتي وارتباطه بتلك المباراة.

لقد كرر المدرب مرارًا وتكرارًا أنه سعيد في ريال مدريد وأنه سيبقى لنهاية مشواره، لكن الحقيقة المطلقة في كرة القدم غير موجودة لأن كل شيء يتغير من يوم إلى آخر.