فيديو | "مستفز" على طريقة البليهي .. احتفال "غير موفق" من عمر السومة بكأس أمير قطر

لم يخرج السومة بخفي حنين من مشاركته مع العربي وحصد كأس أمير قطر، لكن احتفاله لم يكن في محله!

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سار السوري عمر السومة؛ مهاجم العربي القطري، على نهج علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، في احتفاله بلقب كأس أمير قطر، في موقف استفزازي، ربما بجديد على العقيد.

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العربي توج أول أمس الجمعة، بكأس أمير قطر، بعد الفوز أمام السد بثلاثية نظيفة، سجل منها العقيد الهدف الثالث.

هذا اللقب هو الوحيد للعربي في الموسم، لينجح السومة في تحقيق بطولة كما وعد الجماهير، بعدما خسر لقب دوري نجوم قطر في الجولة الأخيرة، بعد منافسة شرسة مع الدحيل.

واحتفالًا بالكأس، قام السومة بغرس علم العربي في أرض السد، مستوحيًا احتفاله من البليهي، الذي كان قد فعلها في مواجهة النصر السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021م، ومن بعدها انتشر هذا الاحتفال في الوطن العربي بعدما كان قد استحدث في ملاعب أوروبا قبلها بسنوات.

وقتها احتفال البليهي تسبب في اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الزعيم والعالمي، ووصل الأمر لعقوبات من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لكن احتفال السومة مر بسلام، كونه كان في زاوية من الملعب وأمامه جماهيره بشكل خاص، دون تعمد استفزاز جماهير الخصم.

لكنه ربما احتفال غير موفق كثيرًا من العقيد، إذ أن دلالته هو احتلال ملعب الخصم إلا أن لقب الكأس كان مقامًا خارج أرض الزعيم القطري، واستضافه ملعب أحمد بن علي المونديالي، الخاص بنادي الريان.

جدير بالذكر أن السومة قضى الموسم الجاري معارًا للعربي من الأهلي السعودي، ورغم انتهاء إعارته إلا أن هناك احتمالية لرحيله نهائيًا أو بشكل مؤقت من جديد في ظل امتلاكه أكثر من عرض قطري.

Shahid