مستغلًا مهاجم باريس سان جيرمان الجديد .. ناصر الخليفي يوجه سهام النقد إلى كيليان مبابي!

الحرب العلنية بين باريس سان جيرمان ومبابي ستتواصل..

استغل القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فرصة تقديم البرتغالي جونسالو راموش لاعبًا جديدًا في صفوفه الفريق الباريسي لتوجيه سهام النقد إلى كيليان مبابي.

ويبدو أن الحرب العلنية بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان لن تتوقف، خاصة منذ تقديم قائد منتخب فرنسا خطابًا إلى النادي لإخطاره بعدم نيته في تفعيل بند تجديد عقده حتى 2025، لترد الإدارة باستبعاد نجم الفريق من فترة التحضير للموسم الجديد ثم من تدريبات لاعبي الفريق الأول استعدادًا لانطلاق موسم 2023-2024 من الدوري الفرنسي.

الخليفي استغل تقديم راموش لتوجيه الانتقاد إلى مبابي، مؤكدًا أن النادي يبحث عن مثل هذه النوعية من اللاعبين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبدأ الخليفي حديثه قائلًا: "يسعدنا الترحيب بجونسالو راموش في عائلة باريس سان جيرمان كأحدث المهاجمين وأكثرهم إثارة".

وأضاف موجهًا حديثه إلى مبابي على ما يبدو: "جونسالو راموش لاعب دولي شاب مذهل ومتحمس للغاية للقتال من أجل الفريق".

وفي ختام كلمته، لم يكن هناك شك في أن الخليفي يوجه خطابه إلى مبابي، حيث قال: "هذا هو نوع اللاعبين الذين نريدهم في مستقبل مؤسستنا".

الحرب العلنية بين مبابي وباريس سان جيرمان قد تتواصل حتى الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية 2023، وسط ترقب لاحتمالية تحرك ريال مدريد لتقديم عرض للتعاقد مع قائد منتخب فرنسا.