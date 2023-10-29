مستعيناً بالبيتلز .. بيلينجهام يسخر من برشلونة عقب الكلاسيكو

اللاعب الإنجليزي يسخر من برشلونة بعد هدفيه في الكلاسيكو

سخر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، من غريم ناديه برشلونة، بعد انتهاء مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما مساء السبت.

وقاد بيلينجهام ريال مدريد للفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ونشر تشواميني عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة له مع بيلينجهام صاحب هدفي الفوز، متلاعبًا باسم فرقة "رولينج ستونز" قائلًا: "بيلينج ستونز".

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ورد بيلينجهام على زميله الفرنسي بصورة يظهر فيها رفقة كامافينجا وفالفيردي بالإضافة إلى تشاوميني، وهي نسخة من الصورة الأسطورية لفريق البيتلز الإنجليزي.

فريق البيتلز كان هو الأكبر مقارنة بفريق رولينج ستونز الذي كان متواجدًا على قميص برشلونة في الكلاسيكو، وهو الأمر الذي يعد سخرية من جانب بيلينجهام من الفريق الكتالوني.