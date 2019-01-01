مستشفى ألبيرت أينشتاين: حالة بيليه الصحية مستقرة

مستشفى ألبيرت أينشتاين تصدر تقريرًا طبيًا يطمئن الجماهير على الحالة الصحية لبيليه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصدرت مستشفى ألبيرت أينشتاين في مدينة ساو باولو تقريرًا طبيًا جديدًا يطمئن الجماهير على الحالة الصحية لأسطورة الكرة البرازيلية بيليه.

ونقل بيليه إلى مستشفى ألبيرت أينشتاين صباح الثلاثاء، وذلك على إثر وعكة صحية تعرض لها صباح أمس.

وأصدرت المستشفى تقريرها الطبي اليوم لتعلن فيه أن الحالة الصحية لبيليه مستقرة وأنه لا قلق على أسطورة كرة القدم في الوقت الحالي.

ويعاني بيليه من آلام في الكليتين نتيجة وجود ورم في الحالب، وهو عضو من أعضاء الجهاز البولي والمسؤول عن نقل البول من الكليتين إلى المثانة.

وسيتم وضع بيليه تحت الملاحظة من أجل تحديد موعد إزالة هذا الورم، ولكن لم تعلن المستشفى بعد متى سيكون هذا الموعد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ أبريل ٢٠١٩

وقضى بيليه خمسة أيام في باريس دخل خلالها إلى المستشفى على إثر بعض الآلام المشابهة، قبل أن يطير إلى ساوباولو مطلع الأسبوع الحالي.

وقال بيليه حول ذلك: "أشكر جميع من اهتموا بالاطمئنان على حالتي الصحية، أنا الآن بخير والأمور تتحسن تدريجيًا"

وأضاف: "الكثير من الناس أخبروني أنهم كانوا يصلون من أجلي، هذا شيء يسعدني بكل تأكيد، أنا الآن على ما يرام"

وتابع: "لقد زارني نيمار أثناء تواجدي في العاصمة الفرنسية باريس، كانت زيارة إيجابية بالنسبة لي فأنا أحب نيمار كثيرًا"

رسالة إلى بيب جوارديولا.. حتى لا يضحك عليك التاريخ مرة أخرى

يذكر أن بيليه كان قد تعرض لعدد من الوعكات الصحية في السنوات الأخيرة، وذلك بعدما تجاوز الرابعة والسبعين من عمره.