مستشار باريس سان جيرمان يفتح باب انتقال مبابي إلى ريال مدريد!

لويس كامبوس مستشار باريس سان جيرمان يفتح باب انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

خرج لويس كامبوس، المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتصريحات مثيرة للجدل بشأن ارتباط كيليان مبابي نجم الفريق بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

مبابي كان على مقربة من الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر في الصيف الماضي، قبل أن يقرر في مايو 2022 تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والاستمرار في "حديقة الأمراء" حتى 2024، مع خيار التمديد لعام إضافي.

ورغم تجاهل ريال مدريد في الصيف الماضي، إلا أن الارتباط بين ريال مدريد عاد للاشتعال من جديد في مؤخرًا، بعد تقارير أفادت أنه ليس سعيدًا بالتجديد مع باريس سان جيرمان.

كامبوس قال في تصريحات مع شبكة "كوبي" الإسبانية عما إذا كان مبابي قد يلعب مع ريال مدريد في المستقبل: "لقد اتخذ قرار بالتجديد، وهو الآن يبلي حسنًا مع باريس سان جيرمان، وهو سعيد في باريس".

وأضاف: "على باريس سان جيرمان أن يستمتع بتواجد أحد أفضل، إن لم يكن أفضل لاعب في الوقت الحالي، لكن في المستقبل، لا أعلم".

تصريحات كامبوس عادت لتفتح الباب وتثير الجدل مرة أخرى بشأن مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد.