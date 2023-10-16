مسترجعًا ذكريات الماضي .. نجم النصر يسخر من نفسه بعد مواجهة هالاند!

نجم النصر السعودي سخر من نفسه بعد مواجهة هالاند..

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سخر إيمريك لابورت مدافع نادي النصر السعودي ومنتخب إسبانيا من نفسه بعد مباراة "لا روخا" أمام النرويج في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

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السبب في سخرية لابورت من نفسه كان تغريدة سبق له كتابتها عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بعد انضمام النرويجي إرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث كان يلعب المدافع الإسباني قبل انتقاله في صيف 2023 إلى النصر.

وكتب لابورت في يوم 10 مايو 2022 تعليقًا على بيان مانشستر سيتي بالاتفاق مع بوروسيا دورتموند بشأن ضم هالاند: "سعيد لأنني لن أركض خلف هذا الشخص خلال السنوات القليلة القادمة، مرحبًا إرلينج".

لابورت أعاد نشر تلك التغريدة فجر الإثنين، مع صورة يحاول فيها الدفاع أمام هالاند خلال مباراة النرويج وإسبانيا، والتي انتهت بفوز "لا روخا" بهدف نظيف، وضمان بطاقة التأهل إلى "يورو 24".

وكتب مدافع النصر تعليقًا على تغريدته: "لم يدم ذلك طويلًا بما يكفي"، مع تعبير للضحك، في إشارة إلى عودته لمواجهة هالاند مرة أخرى.

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