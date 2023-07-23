مستوحى من معاناته .. بوجبا يؤسس صندوقًا خيريًا لإنهاء الفقر!

علي رفعت
Paul-Pogba(C)Getty Images
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النجم الفرنسي يريد القيام ببعض الأمور بشكل صحيح.

كشفت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس الحالي قد أطلق صندوقًا خيريُا في المملكة المتحدة بهدف المساعدة في التعامل مع الفقر.

وبحسب ما ذكر بوجبا فتجربته مع بنوك الطعام خلال صغره هي التي ألهمته من أجل البدء في ذلك المشروع، وأنه يسعى لإنهاء الفقر.

وقال بوجبا: "يجب أن تبدأ من مكان ما، يمكنك أن تبدأ بشخص أو اثنين، وبعد ذلك ثلاثة، وبعد ذلك يكبر الأمر بشكل واضح".

وأضاف: "نحن نحاول أن نساعد بقدر ما نستطيع، ونأمل أن نقدر على مساعدة الجميع، لو فعلنا ذلك سنتمكن من إنهاء الفقر".

وأكمل: "أتذكر عندما كان عمري أربعة أو خمسة أعوام، كانوا في بنوك الطعام يساعدوننا باللبن والسكر وكل تلك الأمور، وأمي كانت تذهب وتنتظر، لقد عانيت لأحصل على الأموال، والآن أقدرها هي والحياة، وأعرف معنى المعاناة".

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