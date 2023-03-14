مستجدات قضية نيجريرا.. برشلونة دفع الأموال من أجل "الدفاع عن النفس"

النادي الكتالوني متهم باتهامات خطيرة

لا تزال "قضية نيجريرا" التي يتهم فيها برشلونة بالفساد التحكيمي ملفًا شديد السخونة في كرة القدم الإسبانية، آخر المستجدات لا تبدو جيدة بالنسبة للنادي الكتالوني.

تقرير موقع "ريليفو" الأخير حول الأمر يفصح عن العديد من التفاصيل حول أقوال برشلونة إلى الآن.

الموقع يؤكد أن برشلونة دفع هذه الأموال لنيجريرا من أجل "حماية نفسه من التحيز للخصم ريال مدريد" أي من أجل ضمان أن يبقى التحكيم محايدًا مع برشلونة.

وواصل برشلونة دفع الأموال بناء على ضغوطات مورست عليه من خلال التلويح بالإفصاح عن هذه المعلومة.

كما أشار التقرير إلى أن برشلونة ليس النادي الوحيد الذي قام بذلك، بل إن عديد الأندية خصوصًا في الدرجة الثانية الإسبانية اتخذوا هذه الخطوة.