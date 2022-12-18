مستثمرون من السعودية وقطر .. مباحثات بيع مانشستر يونايتد تُجرى في المونديال

في أواخر نوفمبر الماضي، تم الإعلان رسميًا عن عرض النادي الإنجليزي للبيع

لا تزال المباحثات جارية، تمهيدًا لبيع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد أن تم الإعلان عن عرضه للبيع في أواخر نوفمبر الماضي.

النادي الإنجليزي مملوك لأسرة جلايزرز منذ عام 2005، لكنها عقدت العزم على بيعه بعد التراجع الكبير الذي يشهده في السنوات الأخيرة، خاصةً في ظل الاحتجاجات المتكررة من الجماهير.

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Shahid

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزي فإن أفرام جليزر؛ أحد ملاك نادي مانشستر يونايتد، استغل وجوده في قطر، لحضور فعاليات كأس العالم 2022، لإجراء بعض المباحثات لبيع النادي.

وأوضحت الصحيفة أن جليزر اجتمع ببعض المستثمرين من قطر والسعودية، مشيرة إلى أنه غير معلوم تحديدًا ماهية هذه المحادثات، لكنها تتزامن مع عرض النادي للبيع.

يذكر أن مانشستر يونايتد لم يحقق أي بطولة منذ عام 2017، وقتما توج بطلًا للدوري الأوروبي وكأس الرابطة، فيما لم يحقق لقب الدوري الإنجليزي منذ عام 2013.