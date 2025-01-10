مسألة وقت لا أكثر.. تحديد الموعد الحاسم لمستقبل ألفونسو ديفيس مع بايرن ميونخ!

الرتوش الأخيرة توضع على الوقت الحاسم

دخل الكندي ألفونسو ديفيس مرحلة حسم المصير مع تبقي أقل من 6 أشهر على انتهاء عقده رفقة بايرن ميونخ، والحديث في الوقت الراهن يزداد قوة حول وصول الأطراف جميعًا لصيغة اتفاق حول تجديد العقد.

وزعم مراسل صحيفة بيلد توبي ألتشافل أن وكيل أعمال الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيس سيبقى في ميونخ حتى 16 يناير حيث يتطلع إلى وضع التفاصيل الأخيرة بشأن تمديد العقد الذي اكتسب جدية واضحة منذ شهر نوفمبر 2024.

كما تحدث ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، عن المحادثات الجارية بشأن الوصول إلى صيغة اتفاق لتمديد تعاقد ألفونسو ديفيس رفقة القلعة البافارية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال إيبرل في حديثه لوسائل الإعلام: "ليس سراً أننا نتحدث إلى وكلاء اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، لدينا مباراة يوم السبت لذا أستبعد حدوث أي شيء هذا الأسبوع. ما اتفقنا عليه جميعًا هو أننا لن ندخل مرحلة المباريات المهمة في الموسم دون اتخاذ قرار".

وأضاف إيبرل أن "الجميع مهتمون بأن نحقق نجاحًا في النصف الثاني من الموسم مع بايرن ميونخ. نحن نحاول إسعاد جميع الأطراف".

الاهتمام بديفيس أمر واضح عند ريال مدريد، الذي يريد بالتأكيد الحصول على خدمات الظهير الكندي بالمجان، لكن خطوة بايرن ميونخ المرغوبة من شأنها أن تجعل ريال مدريد مستعدًا لدفع قيمة مالية مرضية من أجل الحصول على خدماته.