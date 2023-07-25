"مسألة شرف" .. خطة جديدة بين الهلال وريال مدريد لحسم صفقة كيليان مبابي بموافقة والدته

تطورات مثيرة في صفقة انتقال كيليان مبابي إلى الهلال

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على الرغم من رفض النجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، عرض نادي الهلال التاريخي؛ إلا أن المملكة العربية السعودية "لم تيأس"، وتعمل على إتمام الصفقة، بشكل رسمي.

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الهلال عرض على مبابي، الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، مقابل راتب يُقدر بـ700 مليون يورو؛ على أن ينتقل بعدها "مجانًا"، إلى ريال مدريد الإسباني.

ووفقًا للإعلامي الرياضي برونو أندرادي، غادر وفدان من صندوق الاستثمارات، الذي يستحوذ على 75% من أسهم نادي الهلالي، الأراضي السعودية؛ لحسم الصفقة.

وأشار أندرادي عبر موقع "UOL"، إلى أن الوفد السعودي الأول، غادر إلى باريس، في محاولة لإقناع اللاعب، بينما ذهب الوفد الآخر إلى العاصمة الإسبانية؛ لشرح خطة التعاقد مع كيليان مبابي، إلى فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن السعودية تنظر إلى صفقة مبابي، على أنها "مسألة شرف"؛ خاصة بعد الفشل في التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي فضل الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، على الذهاب إلى الهلال.

وفي نفس السياق.. أعلنت فضائية "الإخبارية"، موافقة فايزة العماري، والدة مبابي، وبعض من أفراد أسرته، على انتقال اللاعب إلى الهلال، في الصيف الحالي؛ حيث يضغطون عليه، لقبول العرض.

جدير بالذكر أن مبابي، يصر على البقاء في صفوف فريق باريس سان جيرمان، حتى نهاية عقده في يونيو 2024، ثم الانتقال إلى ريال مدريد "مجانًا"، بينما تضغط إدارة النادي الفرنسي على اللاعب؛ من أجل التجديد، أو الرحيل في الصيف الحالي، للاستفادة منه ماديًا.

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