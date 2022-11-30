"مسافر عبر الزمن" يكشف عن بطل كأس العالم 2022

مشجع يكشف هوية بطل نسخة كأس العالم 2022

كشف أحد المشجعين الذي ادعى سفره عبر الزمن عن هوية المنتخب المُتوج بكأس العالم 2022 في قطر.

العديد من التوقعات ظهرت قبل انطلاق كأس العالم ومنها ما أكد فوز الأرجنتين بالبطولة، لكن هذا "المسافر عبر الزمن" كشف عن طرفي النهائي وكذلك نتيجة اللقاء.

وتوقع أحد مستخدمي منصة TikTok، الذي يدعي أنه "مسافر عبر الزمن" أن إنجلترا ستصل إلى نهائي كأس العالم لأول مرة منذ عام 1966.

وفقًا للمشجع، ستهزم إنجلترا البرتغال 2-0 في نهائي كأس العالم.

وأشار إلى أن قائد إنجلترا هاري كين سوف يسجل في الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 28 ضد البرتغال قبل أن يضاعف ماسون ماونت تقدم الأسود الثلاثة قبل ست دقائق من نهاية المباراة.

وسارع مشجعو إنجلترا إلى مشاركة الفيديو معتقدين أن كرة القدم "ستعود أخيرًا إلى الوطن"، ونشر أحد المعجبين: "تخيل أن هذه هي المباراة النهائية أنا سوف أقع في الحب"، وقال شخص آخر ببساطة "يمكنك أن تحلم".

وكتب آخر: "لقد راهنت هذا من أجل النهائي"، وأضاف رابع: "آمل أن يحدث هذا بشكل حقيقي".

ومع ذلك فإن بعض المشجعين غير مقتنعين بفوز إنجلترا بكأس العالم، حيث علق أحد المشجعين: "إذا فازت إنجلترا بكأس العالم، سأحلق رأسي".

بينما كتب معلق آخر على TikTok: "ستكون إسبانيا وألمانيا"، ونشر أحد المعجبين: "ها! أنت تحلم".

منتخب إنجلترا تأهل متصدرًا المجموعة الثانية وسوف يلعب ضد السنغال في دور الـ16، كما أنهى النسخة الماضية في المركز الرابع.