مساعد كومان: ميسي يرى كل شيء في برشلونة ويفكر في المستقبل

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قال ألفريد شرودر مساعد المدير الفني لنادي برشلونة رونالد كومان إن ليونيل ميسي يراقب كافة التفاصيل في النادي الكتالوني ويرى كل شيء يحدث حوله مهما كان صغيرًا ولا يهم البعض.

ويقوم رونالد كومان بعمل رائع على رأس مقاعد البدلاء في برشلونة في موسم غير عادي وصعب إلى حد كبير بعد الفوضى التي حدثت داخل جدران النادي بداية من فضيحة السقوط بالثمانية أمام بايرن ميونخ.

ويحظى المدرب بمساعدة لا تقدر بثمن من مساعده ألفريد شرودر، الذي أجرى مقابلة يوم السبت مع وسائل الإعلام الهولندية 'AD' تحدث فيها عن العودة ضده إشبيلية وتأثير ليونيل ميسي الذي يمتد إلى ما هو خارج الملعب.

وقال شرودر: "من الجيد أن نرى كيف يختبر لاعبون مثل ميسي وبوسكيتس وبيكيه شيئًا كهذا، لقد ربحوا كل شيء، لقد مروا بالفعل بكل شيء، لكنهم ما زالوا سعداء مثل الأطفال بما حدث أمام إشبيلية مثلًا".

وأضاف: "ميسي، بوسكيتس، تير شتيجن، هذا هو المستوى الأعلى، وكذلك في تفكيرهم في كرة القدم، سيكون من الغريب أن تصرخ في وجهه أو تظهر في صورة الشخص الذي يعرف كل شيء ويخبر ميسي: "يا ليو عليك أن تلعب تلك الكرة على ساقك اليسرى، هاه .."

وتابع: "هذا هو ليونيل ميسي، إنه يرى كل شيء يحدث داخل النادي الكتالوني وحتى التفاصيل الصغيرة، إنه يفهم كل شيء ويراقب كل ما يتعلق بالفريق ويفكر بالفعل في المستقبل مثلنا".

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يذكر أن برشلونة قد عاد بصورة استثنائية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية بعد خسارته في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة قبل أن يقلب النتيجة إيابًا في ملعب كامب نو بثلاثية.