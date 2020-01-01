فيفا يحتفي بإنجازات مساعد الدوسري

البطل السعودي سعيد بذلك

أبدى مساعد الدوسري البطل السعودي في كرة القدم الإلكترونية سعادته البالغة باحتفاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإنجازاته وإضافته لقائمة الأساطير.

وقال الدوسري خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه سعيد باستعراض فيفا لإنجازاته ويشعر بالفخر لمساهمته في تواجد بصمة سعودية في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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يزيدني شرف تواجد بصمة سعودية واستعراض بعض انجازاتي في مقر ومتحف الاتحاد الدولي في زيورخ واضافتي إلى قائمة الأساطير 🙏🏻💚🇸🇦 @Fifacom_ar @fifamuseum



It’s a privilege to be a part of the FIFA museum and represent my nation along with the greatest players in the world pic.twitter.com/vujFFZ4j1U — مساعد الدوسري (@Msdossary7) July 18, 2020

إذ كتب معلقًا على عدة صور من متحف فيفا تخصه "يزيدني شرف تواجد بصمة سعودية واستعراض بعض إنجازاتي في مقر ومتحف الاتحاد الدولي في زيوريخ وإضافتي لقائمة الأساطير".

بطل كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية عام 2018 ووصيف 2019 كان قد تبرع مؤخرًا بـ150 ألف دولار أمريكي تقريبًا لصالح مركز الملك سلمان لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد حصل عليهم إثر حصوله على المركز الثالث في بطولة "لاعبون بلا حدود" للرياضة الإلكترونية.