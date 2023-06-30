بمساعدة مالديني .. الهلال يستعد للتعاقد مع صفقة يابانية كبرى

هل ينجح الهلال في حسم الصفقة اليابانية لصالحه؟!

يعمل نادي الهلال، على حسم مجموعة من الصفقات العالمية الكبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الهلال تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي – حتى الآن -، مع متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود أعلن عن مفاوضات بين نادي الهلال، وصانع الألعاب الياباني دايتشي كامادا.

وأشار أباعود عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينا القصيرة "تويتر"، إلى أن كامادا، لا يزال يفضل الانتقال إلى ميلانو الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف الإعلامي المقرب من البيت الهلالي، عن أن النجم الياباني، اتفق في وقتٍ سابق مع العملاق الإيطالي؛ إلا أن رحيل الأسطورة باولو مالديني، من منصب المدير الرياضي للنادي، عطل الصفقة، قبل دخول الزعيم بقوة، لحسمها.

جدير بالذكر أن كامادا أكد رحيله عن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعد نهاية عقده في الصيف الحالي؛ حيث كان قد شارك في 179 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، سجل خلالها 40 هدفًا وصنع 33 آخرين.