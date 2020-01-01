كم عدد ألوان علم هولندا؟ ولماذا يرتدي الطواحين اللون البرتقالي؟

هناك الكثير من عشاق كرة القدم يعد المنتخب الهولندي المفضل لهم في أوروبا، ودائمًا ما يشجعونه في كأس العالم أو اليورو، فكم عدد ألوان علم هولندا؟

إذا كنت من عشاق كرة القدم فبالتأكيد أن تعرف الكثير عن هولندا كواحد من أفضل المنتخبات الأوروبية بل والعالمية على مر التاريخ، فرغم قلة عدد بطولاته مقارنةً ببقية منتخبات القارة العجوز، إلا أنه دائمًا ما أثبت أنه أحد الكبار.

إذا كانت إنجازات المنتخب الهولندي في أوروبا قليلة، فلا يمكن غض الطرف عن تطويره لكرة القدم في جميع أنحاء العالم، كذلك اللاعبون الذين قدمهم على مدار التاريخ.

من منا ينسى دينيس بيركامب، باتريك كلويفرت، إدجر دافيدز، كلارينس سيدورف، رونالدو كومان وغيرهم وغيرهم ممن حملوا الراية البرتقالية وقدموا للساحرة المستديرة الكثير.

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لا يمكن أن ننسى بالطبع يوهان كرويف الذي قدم للعالم الكرة الشاملة، وهو ملهم جوارديولا الذي قدم بعض ذلك التيكي تاكا واحتل بها القارة الأوروبية مع برشلونة، وقدمها كهدية لمنتخب إسبانيا للفوز بكأس أمم أوروبا مرتين على التوالي وكأس العالم .

لكن، خارج كرة القدم يلاحظ المشجعون أن ألوان القميص الهولندي مختلفة عن علم البلاد، فكم عدد ألوان علم هولندا؟ ولماذا يرتدي الطواحين اللون البرتقالي؟

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كم عدد ألوان علم هولندا؟

علم هولندا يتشابه مع أعلام أكثر من دولة في أوروبا، لكن يتغير في الترتيب أو الوضع الأفقي والرأسي.

ألوان العلم الهولندي هي 3، الأحمر والأزرق والأبيض وموضوعة عليه بطريقة أفقية، الأحمر في الأعلى، يليه الأبيض وفي الأسفل الأزرق.

يتشابه هذا العلم مع علم فرنسا الذي يتكون من نفس الألوان لكن بشكلٍ رأسي، وهي نفس ألوان على التشيك المتواجد به مثلث أزرق ومستطيلين أفقيين بالأبيض والأحمر.

في البداية كان علم هولندا باللونين الأبيض والأزرق، لكن بعد ذلك تم إدخال اللون البرتقالي الذي تحول بعد ذلك للقرمزي لسهولة رؤيته في المعارك الحربية.

لماذا يرتدي منتخب هولندا اللون البرتقالي؟

حال المنتخب الهولندي هو حال كثير من المنتخبات حول العالم، والتي تتكون قمصانها من ألوان مختلفة عن العلم الخاص بالدولة، وفي بعض الأحيان لا يمت لها بصلة.

على سبيل المثال يرتدي المنتخب الإيطالي اللون الأزرق والأبيض، لكن علم إيطاليا يتكون من 3 ألوان، هي الأحمر والأبيض والأخضر، وفي البداية كان المنتخب البرازيلي يرتدي اللون الأبيض رغم أن ألوان علمه هي الأخضر والأصفر والأزرق وبه نجوم بيضاء، لكن بعد نكسة الماراكانا والخسارة من أوروجواي في كأس العالم 1950 ، تغير إلى ألوان العلم البرازيلي.

يرتدي منتخب هولندا اللون البرتقالي رغم خلو العلم منه لسبب بسيط، هو أن هذا اللون هو الرمز الوطني في البلاد، وهو اللون المستمد من شعار النبالة، ويعتز به الهولنديون لأنه كان شعار مؤسس الجمهورة الهولندية وقائد الثورة ضد الإسبان.