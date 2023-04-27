مبارزة عائلية على الهواء بعد مباراة السيتي وآرسنال

تحولت مباراة مانشستر سيتي وآرسنال لمبارزة عائلية بين إيان رايت نجم آرسنال السابق ونجله شاون رايت فيليبس لاعب السيتي الأسبق.

وهزم السيتي ضيفه آرسنال متصدر ترتيب الدوري، أمس الأربعاء، 4-1 ليقلص الفارق بينهما إلى نقطتين مع تبقي مباراتين لمانشستر سيتي لم يلعبهما بعد.

وعقب المباراة كتب شاون على حسابه الرسمي على تويتر لوالده: "مرحبًا كيف الأمور، فقط اطمئن عليك، هل كل شيء على ما يرام يا أبي؟".

إيان رايت الذي كان وقتها ضيفًا في برنامج Match of the Day رد بتغريدة بوجه عابس يبكي، لكن مقدم البرنامج جاري لينيكر الفرصة ونقل رسالة شاون لوالده على الهواء ليرد نجم آرسنال عليه: "هو مزعج جدًا. علمت هذا الولد كيف يبول لكنه ما زال غير قادر على الوصول إلى المرحاض حتى الآن".

وسط ضحكات آلان شيرر نجم نيوكاسل السابق وزميل رايت في البرنامج.