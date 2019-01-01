مروان داكوستا يوضح سبب احتفاله بالأهداف مع ناصر الشمراني

داكوستا شارك اليوم في فوز الاتحاد بأربعة أهداف لهدف في شباك الباطن

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح مروان داكوستا، سبب احتفاله مع ناصر الشمراني، عقب تسجيله للأهداف مع الاتحاد، وذلك عقب مباراة العميد أمام الباطن.

وسجل مدافع الاتحاد، هدف فريقه الرابع في شباك الباطن في المباراة التي انتهت بفوز العميد بأربعة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال داكوستا في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "هدفنا هو التركيز في دقائق المباراة من أولها لآخرها، الجميع شاهد ما حدث في مباراة الفيصلي بعدما كنا متقدمين بهدفين، وخسرنا في النهاية".

وتابع: " وظيفتي الأساسية مدافع ولكني أمتلك نقطة قوة في الكرات الثابتة وهذا في النهاية عملي".

النصر فاز على الرائد بخماسية نظيفة

الاتحاد فاز على الباطن برباعية مقابل هدف



الجولة القادمة 🔻

النصر 🆚الاتحاد .. فمن سيفوز 🤔



ريتويت 🔄 = فوز النصر

لايك ❤️ = فوز الاتحاد pic.twitter.com/1SQxpDE7vu — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 5, 2019

وأكمل: " احتفل مع ناصر الشمراني دائماً، فهو قبل كل مباراة يقول لي أنني سأسجل هدفاً وهذا بالفعل، وفي المباراة السابقة لم يكن ناصر موجود ولم أسجل".

وحول مباراة العميد القادمة، مع النصر قال داكوستا: "لا يوجد اختلاف على أن النصر كبير ويقدم مستوى جيد، وحمد الله يلفت الانتباه وفي النهاية هي عملية تركيز بغض النظر عن الفريق الذي سنلعب امامه ".