مركز مفاجئ للأهلي .. أكثر الفرق فوزًا بالخماسيات في الدوري السعودي

استطاع الهلال تحقيق انتصار ساحق على الشباب في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بخمسة أهداف دون رد.

وكانت تلك هي المباراة الأولى لمدربه الجديد رامون دياز عقب إقالة سلفه ليوناردو جارديم بسبب الخسارة القاسية للفريق أمام الأهلي المصري 4-0 في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم للأندية.

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انتصار الهلال الساحق على الشباب عزز صدارته للأندية الأكثر تحقيقًا للفوز بخمسة أهداف على الأقل في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، إذ وصل إلى مباراته الـ28.

الشباب الذي ذاق مرارة هذه الخسارة أمام الهلال سبق أن تذوق حلاوتها 8 مرات، وهو أقل الخماسي الكبير تحقيقًا للانتصارات بتلك النتيجة الكبيرة في دوري المحترفين.

المفاجأة أن الأهلي الذي لم يفز سوى بـ3 ألقاب في الدوري، وهو الأقل بين الخماسي الكبير، جاء الثاني خلف الهلال بـ20 انتصارًا بخمسة أهداف على الأقل خلال دوري المحترفين.

الاتحاد حل ثالثًا بـ17 انتصار ثم النصر بـ12 فوز بخمسة أهداف على الأقل في تاريخ دوري المحترفين الذي بدأ موسم 1976-1977.

يُشار إلى أن فوز الهلال رفع رصيده في الدوري السعودي إلى 34 نقطة وبفارق 14 نقطة عن الاتحاد في الصدارة، لكن مع بقاء 3 مباريات مؤجلة له إحداها أمام المتصدر.