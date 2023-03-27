مركز صادم لمصر والمغرب والسعودية ومفاجأة في الصدارة .. أكثر المنتخبات المحبوبة في العالم!

استفتاء يكشف أكثر منتخب محبوب في العالم.

كشف استفتاء أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية عن ترتيب أكثر المنتخبات المحبوبة في العالم، وسط العديد من المفاجآت.

الصحيفة الإسبانية قررت استغلال فترة التوقف الدولي من أجل التعرف على أكثر المنتخبات التي يحبها متابعوها، عبر وضع نقاط من 0 إلى 10 لكل منتخب من أصل 30 منتخبًا تم اختيارهم، واحتساب المتوسط لتحديد الفائز.

وشارك قرابة 48 ألف شخص في الاستفتاء حتى لحظة كتابة هذه السطور، وشهدت الاختيارات الكثير من المفاجآت.

ويتصدر منتخب إسبانيا الترتيب حتى الآن بمتوسط يبلغ 7.34 نقطة، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أن معظم متابعي الصحيفة إسبان، وبالتالي سيمنحون منتخب بلادهم نقاطًا مرتفعة.

المفاجأة كانت في المركز الثاني الذي جاء من نصيب كرواتيا بمتوسط 5.94 نقطة، ثم البرازيل في المركز الثالث بمتوسط 5.92 نقطة.

منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم 2022 يأتي حتى الآن في المركز 16 بمتوسط نقاط بلغ 4.92 نقطة.

الاستفتاء شهد تواجد مجموعة من المنتخبات العربية، مثل مصر والسعودية والمغرب وتونس.

ويأتي منتخب مصر في المركز 24 بمتوسط نقاط بلغ 4.41 نقطة، وفي المركز 26 يأتي منتخب تونس بمتوسط نقاط 4.24 نقطة.

منتخب المغرب، ورغم إبهار الجميع في مونديال قطر والحصول على المركز الرابع، يحتل حتى الآن المركز 28 بمتوسط 4.22 نقطة، وخلفه بمركز واحد يأتي المنتخب السعودي بمتوسط 3.89 نقطة.