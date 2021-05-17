من هو تاليسكا لاعب النصر الجديد؟ وكيف سيلعب مع العالمي؟

بعد أن كان قريبًا من الانضمام للهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2021، خطف نادي النصر تاليسكا من غريمه التقليدي، فمن هو وكيف سيكون تشكيل النصر في وجوده؟

بعد أن أشارت أغلب التقارير الصحفية من السعودية إلى أن الهلال بات على مقربة من الظفر بخدمات أندرسون تاليسكا، لاعب جوانزو الصيني، خلال سوق الانتقالات الصيفية 2021، نجح نادي النصر في الحصول على توقيع اللاعب، وأعلن الصفقة رسميًا.

أثار ضم أندرسون تاليسكا حالة من الجدل في الكرة السعودية، فقد وقع الخبر كالصاعقة على جماهير الهلال، ليس فقط لعدم التمكن من التعاقد معه، بل أيضًا لانضمامه للغريم التقليدي.

عانى الفريقان على الصعيد الهجومي هذا الموسم بشدة، ووجد الثنائي الحل في ضم لاعب ذو مقوماتٍ عالية على غرار البرازيلي تاليسكا، فمن هو لاعب جوانز الصيني الذي أصبح سابقًا؟ وكيف سيلعب مع النصر؟ جول يقدم لك كل ما تريد معرفته عن لاعب النصر الجديد.

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من هو تاليسكا لاعب النصر الجديد؟

تاليسكا هو لاعب برازيلي بدأ مسيرته في فريق باهيا، قبل أن يخطو خطوته الأولى في قارة أوروبا بالانضمام إلى بنفيكا عام 2014 ومنه إلى بشكتاش التركي واستقر أخيرًا في جوانزو في صيف 2018.

على الرغم من تفضيل اللاعب البرازيلي الانضمام إلى الصين، إلا أن ذلك لم يكن عائقًا أمام اهتمام العديد من الأندية الأوروبية في السنوات الأخيرة بضمه، حيث كان محط اهتمام وولفرهامبتون وإيفرتون وعدد من الأندية الإنجليزية.

خاض تاليسكا في مسيرته الكروية بالقمصان السالف ذكرها 256 مباراة سجل خلالها 100هدفًا وصنع 33، وفي تجربته الأخيرة في الصين على وجه التحديد سجل 39 هدفًا وصنع 13 في الدوري.

ما يميز تاليسكا أن لديه خبرة تُذكر في البطولات الآسيوية رفقة جوانزو، حيث خاض 11 مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا التي فاز الهلال بلقبها العام قبل الماضي، وسجل خلالهم 6 أهداف، وهو سجل مقبول للغاية بالنظر إلى وجود اللاعب في القارة في سنتين فقط.

كم عمر اللاعب تاليسكا؟

ولد تاليسكا في ولاية فيرا دي سانتانا البرازيلية في 1 فبراير 1994، أي أنه يبلغ من العمر 27 عامًا.

يمتلك لاعب النصر الجديد إمكانات كبيرة كلاعب كرة قدم، وبالنظر إلى صغر سنه، فيمكن القول أنها صفقة رابحة للعالمي ستفيده لعدة سنواتٍ قادمة.

ما هي أبرز الأندية التي ارتبط تاليسكا بالانضمام إليها في مسيرته؟

صاحب الـ27 عامًا هو واحد من المواهب البرازيلية البارزة، حيث يستطيع التسجيل من أنصاف الفرص تمامًا كقدرته على صناعة اللعب، ما جعله محط أنظار كبار أندية القارة العجوز في فترة من الفترات.

وجود جورج مينديش، وكيل اللاعبين الشهير، كوكيل له، ساهم أيضًا في إثراء مسيرته وربطه بالعديد من الأندية، ولعل الأبرز على الإطلاق كان مانشستر يونايتد خلال فترة جوزيه مورينيو في أولد ترافورد، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف.

ولا يزال اسم تاليسكا يطرح أولًا بأول للانضمام إلى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على وجه الخصوص، فصغر سنه مع موهبته الفريدة تجعله مطلوبًا رغم انتقاله إلى الصين، مما يؤكد أنه سيكون من الصفقات الرابحة للنصر.

ما هو مركز تاليسكا؟

ما يؤكد أن تاليسكا سيكون صفقة رابحة للنصر تمكنه من اللعب في أكثر من مركز في الملعب بنفس الإجادة تقريبًا، فهو يجيد اللعب كجناح أيمن ومهاجم وهمي.

نعتقد ان أرقام اللاعب معروفة



وعشان كذا ما في داعي ننزلها https://t.co/KcOeYoOB2R — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 17, 2021

كذلك، يمكن الاعتماد عليه في مركز صانع الألعاب، وبالتالي فسيكون حلًا مميزًا لنادي النصر لتعويض غياب بيتي مارتينيز الوشيك بعد إصابته إصابة طويلة، أو أي لاعب من خط الوسط الهجومي.

كيف سيلعب تاليسكا مع النصر؟

الاحتمال الأقرب حتى الآن هو شغل أنديرسون تاليسكا مركز صانع الألعاب - المفضل بالنسبة له - خلف المهاجم عبد الرزاق حمد الله، وذلك بعد تأكد غياب مارتينيز عن النصر لمدة ستة أشهر، وذلك في حالة استمراره مع الفريق.

لكن، بالتأكيد لن يكون هذا المركز الوحيد الذي سيشارك فيه تاليسكا مع النصر، ففي حالة رحيل نور الدين أمرابط قد يشارك في مركز الجناح الأيمن.

وما يميز تاليسكا أيضًا هو طوله الفارع، والذي يصل إلى 190 سم، وهو ما قد يمكنه مع قليل من التدريب أن يكون بديلاً لعبد الرزاق حمد الله في حالة غيابه عن الفريق، وسيمثل البرازيلي حينها حلاً لمعضلة غياب حمد الله التي أثرت كثيرًا على النصر في الموسم الأخير.

سيضيف تاليسكا مرونة في تشكيل النصر كثلك، فبضمه أصبح العالمي غير مقيد باللعب بصانع ألعاب خلف عبد الرزاق حمد الله، ففي حالة لعب البرازيلي كمهاجم أو جناح أيمن ستمكنه سرعته من سرعة الارتداد، وسيمكنه طوله الفارع ومهارته من إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل.