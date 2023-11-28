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فيديو | "مرعوب من النصر" .. سالم الدوسري يهدر ضربة جزاء بغرابة أمام نافباخور

زهيرة عادل
Salem Al-Dawsari Hilal 2023Getty
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فرصة التقدم بالهدف الأول في أول عشر دقائق من اللقاء تضيع بسبب التورنيدو

بينما كانت الفرصة متاحة للهلال السعودي للتقدم أمام نافباخور الأوزبكي في أول عشر دقائق، أهدر جناحه الأيسر سالم الدوسري ضربة جزاء.

الزعيم يحل حاليًا ضيفًا على الفريق الأوزبكي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

الجزائية تم احتسابها على إثر لمسة لاعب نافباخور الكرة بيده، عقب تسديدة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التي كانت في طريقها للمرمى.

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لكن التورنيدو قرر تسديد الضربة بعيدًا عن الثلاثة قوائم، إذ مرت بغرابة بجوار القائم الأيمن للحارس، وهو ما دفع جمهور النصر للسخرية منه، زاعمين أن الديربي المنتظر مسيطر على تفكيره.

أحدهم كتب: "سالم يرتجف خوفًا من النصر، سالم مرتعب جدًا من مقابلة رونالدو، سالم ضاع تفكيره بسبب ليلة 1 ديسمير، سالم يعاني من خبر مواجهته للنصر"، وأضاف آخر: "سالم الدوسري تفكيره في النصر عشان كذا ضيع البلنتي"، فيما علق ثالث: "على المدرب تهيئة الهلال نفسيًا جيدًا أمام النصر، فضياع ضربة الجزاء من سالم لأنه كان متوتر وقلق من لقاء النصر".

يشار إلى أن ديربي الرياض بين الزعيم والعالمي من المقرر أن يقام في الأول من ديسمبر المقبل، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

ويدخله الهلال متصدرًا جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط على النصر؛ صاحب الوصافة.

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