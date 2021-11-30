مرض يصيب ميسي بعد ساعات من فوزه بالكرة الذهبية

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهددًا بالغياب عن مواجهة باريس سان جيرمان القادمة في الدوري الفرنسي أمام نيس.

ميسي حضر مؤخرًا حفل التتويج بالكرة الذهبية السابعة في تاريخه، ليكتمل الأسبوع المميز الذي يعيشيه بعد صناعة 3 أهداف مع باريس في بطولة الدوري.

النادي الفرنسي نشر آخر المستجدات الطبية للفريق، مشيرًا إلى معاناة صاحب الـ34 سنة من بعض الآلام التي قد تجعله يغيب عن اللقاء القادم للفريق.

ماذا قال باريس؟

البيان الرسمي الذي تم نشره اليوم الثلاثاء جاء فيه:"لم يشارك ليونيل ميسي ولياندرو باريديس في التدريبات اليوم بسبب أعراض التهاب المعدة والأمعاء".

وأضاف:"سيتم تحديث آخر المستجدات صباح اليوم للنظر في إمكانية مشاركتهما ضد نيس".

وتابع:"نيمار يعاني من التواء في الكاحل مع تلف في الرباط ومن المتوقع غيابه لمدة 6 إلى 8 أسابيع".

واستكمل البيان:"ماورو إيكاردي عاد إلى التدريبات، عكس جورجينيو فاينالدوم، أندير هيريرا ويوليان دراكسلر، الذين انسحبوا من قائمة المباراة".

ماذا قدم ميسي مع باريس حتى الآن؟

اللاعب المخضرم شارك في 11 مباراة مع باريس سان جيرمان على مستوى الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

ميسي سجل مرة واحدة في الدوري وصنع 3 أهداف، بينما أحرز 3 أهداف في 4 مباريات بدوري الأبطال.

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