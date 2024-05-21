مرشد أنشيلوتي الأول يتخلى عنه.. دافيدي يترك ريال مدريد!

صاحب تبديل خوسيلو ضد بايرن ميونخ إلى فرنسا!

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن دافيدي أنشيلوتي نجل كارلو أنشيلوتي ومساعده في تدريب ريال مدريد سيرحل عن صفوف الملكي قريبًا.

جاء هذا بحسب ما أكدت صحيفة "ليكيب"، ولتي أوضحت أن نادي ريمس قد أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم دافيدي لصفوفه قريبًا.

وأوضحت الصحيفة أن النتائج المميزة لريال مدريد والمساهمة الواضحة لدافيدي في ظهور الملكي بذلك الشكل كانا السبب الرئيسي في اهتمام ريمس به.

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ريمس دون مدرب في الوقت الحالي، بعدما رحل مدربهم الإنجليزي ويل ستيل وجاء مساعده كبديل مؤقت لنهاية الموسم.

جدير بالذكر أن دافيدي لديه مباراة مصيرية مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند، وعلى الأرجح لن يكون هناك قرارات قبلها.