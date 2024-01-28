مرشح لخلافته .. تعليق مفاجئ من تياجو موتا بشأن رحيل تشافي عن برشلونة

هل يقود موتا برشلونة أم يستمر مع بولونيا؟

يعد الإيطالي تياجو موتا المدير الفني لفريق بولونيا الإيطالي، من ضمن المرشحين لخلافة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز في تدريب برشلونة الإسباني، بداية من الموسم المقبل.

وأعلن تشافي عن أنه سيرحل عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وذلك عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق على يد فياريال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال موتا خلال تصريحات عقب مباراة بولونيا ضد ميلان: "إعلان تشافي رحيله أمر محزن، لأنه كان يقوم بعمل رائع، وفاز بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي".

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وواصل: "رأيت يورجن كلوب أيضًا يُعلن رحيله عن ليفربول، التدريب مهمة صعبة ولكنها المهمة التي اخترناها".

وعلق تياجو عن مستقبله مع بولونيا قائلًا: "عندما يكون هناك أخبار بشأن توقيع عقد جديد مع بولونيا سأعلن هذا الأمر بشكل رسمي"، في إشارة لإمكانية استمراره مع النادي الإيطالي.