مرشح رئاسي يطلب من ميسي التضحية براتبه للبقاء في برشلونة

ميسي بات مطالبًا بالتضحية من أجل برشلونة الآن

قال المرشح لرئاسة برشلونة إميلي روسو إن قائد النادي الكتالوني والهداف التاريخي له ليونيل ميسي سيكون مطالبًا بالاستغناء عن جزء من راتبه من أجل التجديد.

ويتحدث في الوقت الحالي المرشحون لرئاسة برشلونة حول برامجهم وخططهم من أجل مستقبل النادي، وبالطبع جميع الخطط الحالية تتعلق بميسي.

حول ذلك قال إميلي روسو صراحة: "سنطلب من ميسي تضحية بالراتب من أجل تجديد عقده مع برشلونة في هذه الفترة الصعبة على النادي"

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وفي الوقت الحالي، يواصل إيميلي روسو توضيح استراتيجيته للحصول على التوقيعات التي تحول ترشحه لرئاسة نادي برشلونة إلى ترشيح رسمي

وتحدث في آخر ظهور له في مقابلة بصحيفة آرا عن وضع ليونيل ميسي في الوقت الحالي وكذلك نهجه كمرشح هو أن القائد عليه التضحية من أجل الاستمرار في برشلونة.

وأضاف: "سيتعين علينا الجلوس مع ميسي لكي نشرح له الخطط ونطلب منه التضحية بالراتب في الوقت الحالي"

وتابع: "مع سقف الأجور والشروط التي نلتزم بها، فهي غير ثابتة كما تبدو، كتب ميسي أروع الصفحات في تاريخ النادي، وعلينا تكريم أساطيرنا بالصورة المثلى"

وأردف: لكن الواقع يتطلب المزيد من التضحيات في الوقت الحالي، ووفقًا لما هو عليه الحال، سنطلب هذه التضحية بصراحة اذا لم يكن هناك اتفاق في النهاية فلن يكون ميسي في برشلونة"

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يذكر أن برشلونة يعيش وضعًا ماليًا صعبًا في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا ومستجداته وكذلك تراكمات قرارات إدارة جوسيب ماريا بارتوميو الكارثية.