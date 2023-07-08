مرحبًا بكم في ريكسهام: دليل السياح الأمريكان الراغبين في مشاهدة مباريات ويلز

كل ما تريد معرفته حول مشاهدة مباريات ريكسهام

وصل فريق "ريد دراجونز" إلى العالمية على الصعيد الجماهيري منذ استولى ثنائي هوليود ريان رينولدز وروب ماكونهي على النادي، ما أدى لتكوين قاعدة جماهيرية للفريق في أمريكا الشمالية تحديدًا.

شهد شمال شرق ويلز تدفقًا للمشاهير في العامين الماضيين، بينما أصبح ملعب "مضمار السباق" الآن مكانًا حقيقيًا للحفلات الموسيقية الكبرى.

لذا إن كنت تتساءل حول كيفية مشاهدة مباريات ريسكهام، سواء بالحضور للملعب أو في المنزل، نقدم لك هنا عبر دليل مدن كرة القدم كل شيء بحاجة لمعرفته.

كيف تشتري التذاكر لمباريات ريكسهام؟

ريكسهام سيُنافس في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية وكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي وجائزة الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم ، لذلك سيكون أمام الجماهير عددًا كبيرًا من المباريات للذهاب إليها.

يُمكنك شراء التذاكر مباشرة من الموقع الرسمي لنادي ريكسهام أو من الموقع الخاص بالشريك الرسمي للنادي eticketing.co.uk/wrexhamafc.

المواقع الخاصة بإعادة البيع مثل StubHub تُقدم التذاكر أحيانًا لكن الأسعار قد تختلف.

مع عدم طرح أسعار التذاكر لموسم 2023-2024 بعد، يُمكنك الاطلاع من خلال الجدول أدناه على أسعار التذاكر في الموسم الماضي لتأخذ فكرة عن المال المتوقع إنفاقه لشراء التذاكر، علمًا أن الشراء أونلاين أرخص من الشخصي.

ونظرًا لأن ريكسهام يلعب حاليًا في دوري كرة القدم الإنجليزية EFL، فالأسعار قد تختلف بناءً على المنافسين والطلب.

أسعار تذاكر ريكسهام عبر الأونلاين لموسم 2022-2023

النوع Macron Stand & Wrexham Lager Stand University End البالغون £21 £19 فوق 65 وتحت 21 £16 £14 تحت 18 £9 £8 تحت 11 £5 £5

أسعار تذاكر ريكسهام الشخصية لموسم 2022-2023

Type Macron Stand & Wrexham Lager Stand University End البالغون £22 £20 فوق 65 وتحت 21 £17 £15 تحت 18 £10 £9 تحت 11 £5 £5

التذاكر الخاصة بملعب مضمار السباق محدودة نظرًا لأن السعة القصوى لملعب ريد دراجونز هي 10771 مشجعًا، لذا عليك شراء التذاكر مبكرًا إن أردت حضور المباراة.

الطريقة الوحيدة لضمان الحصول على تذاكر لمباريات ريكسهام هي شراء التذكرة الموسمية. ونظرًا لأن الطلب عالٍ والمقاعد محدودة سيكون عليك الانضمام لقائمة الانتظار قبل أن تستطيع الشراء.

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المطارات القريبة من ريكسهام

المطار الكبير الأقرب إلى ريكسهام هو مطار جون لينون ليفربول ومطار مانشستر، وكلاهما على بعد ساعة فقط من الملعب مع توفر العديد من المواصلات العامة.

أين تُقيم في ريكسهام؟

إذا كنت تخطط لمشاهدة مباراة ريكسهام في ملعب مضمار السباق وقضاء بعض الوقت في شمال شرق ويلز، فستتمكن من العثور على مكان للإقامة في مدينة ريكسهام أو المناطق المحيطة.

تُعد Ramada Plaza و Lemon Tree و Wynnstay Arms من الفنادق البارزة في ريكسهام، كما تتوفر مجموعة من أماكن المبيت والإفطار وكذلك الشقق.

طالع الخريطة التفاعلية أدناه لتتعرف على أماكن الإقامة في ريكسهام.

أسعار وأماكن شراء قمصان ريكسهام

ستحتاج بالطبع لارتداء آخر قمصان ريكسهام والوشاح الخاص به حال كانت لديك النية للتوجه إلى الملعب لمتابعة إحدى مبارياته وتشجيعه.

يحتوي متجر نادي ريكسهام الرسمي على مجموعة من القمصان المتاحة للشراء، بالإضافة إلى بعض ملابس التدريب، ناهيك عن قبعات "سناب باك" التي اشتهر بها روب ماكونهي في الفيلم الوثائقي "مرحبًا بكم في ريكسهام".

Macron

تتراوح أسعار القمصان الجديدة من 39.95 جنيهًا إستيرليني إلى 54.95 جنيهًا (والتي تتراوح من 50 إلى 70 دولارًا تقريبًا). لكن المثير للدهشة أن المجموعات الجديدة تشبه غبار الذهب، مع بيع الدفعة الأولى بسرعة!

إن لم تستطع الشراء أونلاين يُمكنك البحث عنهم في بعض المتاجر الرياضية في البلدة.

أين يوجد ملعب مضمار السباق؟

يقع ملعب مضمار السباق المعروف كذلك باسم ملعب SToK Racecourse لأسباب تجارية في طريق مولد مباشرة خارج مركز المدينة.

العنوان الرسمي هو: Wrexham AFC, SToK Cae Ras, Mold Road, Wrexham, Wales, LL11 2AH.

وتستطيع رؤية موقع الملعب من خلال الخريطة أدناه ..

ماذا تفعل في ريكسهام؟

Erddig زيارة قاعة

زيارة قناة Pontcysyllte

الذهاب إلى كنيسة القديس جايلز

مشاهدة مباريات ريكسهام

رحلة لمعالم شمال شرق ويلز

إذا كنت ستذهب إلى ريكسهام لبضعة أيام كجزء من رحلتك لمشاهدة إحدى المباريات، فعليك بالتأكيد استكشاف المدينة والمناطق النائية.

يحافظ الصندوق الوطني على Erddig Hall، وهو منزل ريفي وعقار يعودان إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر ، مع مساحات شاسعة للتسكع خلالها.

تقع قناة Pontcysyllte على بعد 15 دقيقة بالسيارة من وسط ريكسهام ويقومون برحلات بالقارب مع مناظر خلابة.

كيف تشاهد ريكسهام على التلفاز والبث المباشر

البطولة الناقل الأمريكي الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية ESPN / iFollow Wrexham كأس الاتحاد الإنجليزي ESPN كأس كاراباو ESPN

قد لا تكون محظوظًا بما يكفي لمشاهدة مباريات ريكسهام من الملعب، لكن يُمكنك متابعتها عبر التلفاز أو البث المباشر.

كما أشرنا، يلعب ريكسهام في دوري كرة القدم الإنجليزي هذا الموسم، وهناك عدد من المباريات المختارة من تلك البطولة يتم نقلها في أمريكا عبر شبكة ESPN. (اضغط هنا للمزيد من المعلومات).

والخبر السار هو أن المشجعين المقيمين في الولايات المتحدة وكندا وأماكن أخرى سيكونون قادرين على مشاهدة جميع مباريات ريكسهام في دوري الدرجة الثانية مباشرة بفضل الاشتراك الموسمي iFollow. اكتشف المزيد هنا!

مباريات ريكسهام في كأس الاتحاد الإنجليزي ستكون متاحة مباشرة في أمريكا عبر ESPN، وكذلك مباريات كأس كارابوا.

مزودوا خدمة التلفاز في أمريكا التالية أسماءهم يُمكنهم تقديم قنوات ESPN: